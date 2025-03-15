Рано или поздно Путину придется сесть за стол переговоров, заявил британский премьер.

Планы по заключению мирного соглашения о прекращении огня в Украине переходят в "оперативную фазу". Об этом заявил премьер-министр Великобритании Кир Стармер 15 марта на пресс-конференции после виртуальной встречи "коалиции желающих", передает The Guardian.

Он подчеркнул, что подход президента РФ Владимира Путина "да, но" к предлагаемому прекращению огня недостаточно хорош:

"Рано или поздно Путину придется сесть за стол переговоров. Так что, это момент. Пусть замолчат пушки, пусть варварские атаки на Украину раз и навсегда прекратятся, и сейчас же согласуем прекращение огня".

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Отмечается, что Стармер обвинил Путина в попытке отсрочить мир и сказал, что он должен стать реальностью после более чем трех лет широкомасштабной войны.

"Сейчас самое время начать обсуждение механизма управления и мониторинга полного прекращения огня и договориться о серьезных переговорах не просто о паузе, а о прочном мире, подкрепленном прочными мерами безопасности через нашу коалицию желающих", - сказал он.

Стармер заверил, что во время виртуальной встречи "договорились продолжать усиливать давление на Россию и поддерживать военную помощь Украине": "…Чтобы ослабить военную машину Путина и заставить его сесть за стол переговоров".

Прекращение огня в Украине - актуальное

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Путин затягивает согласование установления режима тишины на всей линии фронта, потому что хочет захватить больше территорий Украины:

"Они хотят более сильную позицию, я уверен, перед тишиной. Сейчас они выглядят как минимум несерьезно. После предложения и после того, на что они не рассчитывали, - на то, что будет найдено союзническое решение в Джидде, - они понимают, что теперь им надо отвечать. И теперь они будут рассказывать о контроле, о еще чем-то".

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