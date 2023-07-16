Китайская флотилия в составе пяти боевых кораблей и четырех корабельных вертолетов вышла из восточного порта Циндао, чтобы встретиться с кораблями агрессора.

Китайская военно-морская флотилия отправилась в воскресенье, 16 июля, чтобы присоединиться к российским военно-морским и воздушным силам в Японском море для участия в военных учениях.

Как сообщает Reuters, со ссылкой на министерство обороны Китая, учения под кодовым названием "Север/Взаимодействие-2023" знаменуют собой расширение военного сотрудничества между Китаем и Россией после вторжения Москвы в Украину и проводятся в то время, когда Пекин продолжает отвергать призывы США возобновить военное общение.

По официльной верссии, учения напрвлены на "обеспечение безопасности стратегических водных путей". Китайская флотилия в составе пяти боевых кораблей и четырех корабельных вертолетов вышла из восточного порта Циндао и встретится с российскими войсками в "заранее оговоренном районе".

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Примечательно, что за несколько дней до того, как Россия вторглась в Украину в феврале 2022 года, президент Владимир Путин и председатель Китая Си Цзиньпин объявили о "безграничном" партнерстве, которое, по их словам, было направлено на противодействие влиянию Соединенных Штатов.

Война в Украине и позиция Китая

13 июля 2023 года появилась информация о том, что Китай активно готовится к скорой войне. Сообщалось о том, что вторжение Китая на Тайвань может начаться в ближайшие два года.

В июле 2023 года в СМИ появилась информация о том, что молчаливая поддержка агрессии РФ вышла Китаю боком. Геополитическая ситуация для Китая усложнилась из-за его отношения к войне в Украине.

Newsweek сообщал, что пока нет прямых доказательств военной помощи Китая российскому вторжению в Украину. Однако Пекин углубляет экономические и политические связи с Кремлем и принципиально отказывается осуждать само вторжение.

Западные столицы все больше опасаются, что Пекину нельзя доверять как законному партнеру.

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