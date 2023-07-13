Аналитик полагает, что вторжение Китая на Тайвань может начаться в ближайшие два года.

Китай явно готовится к войне против Тайваня в ближайшие месяцы, в том числе работает над укреплением финансовой системы, чтобы защититься от западных санкций. Такое мнение высказал финансовый аналитик, менеджер хедж-фонда и член правления Китайского центра Гудзоновского института Дж. Кайл Басс, пишет The Washington Times.

"Я думаю, весьма вероятно, что он (правитель Китая Си Цзиньпин – УНИАН) вторгнется на Тайвань. Я не военный стратег или аналитик. Я финансовый аналитик. Глядя на все надписи на том, что я называю великой стеной, кажется, что она движется в одном направлении", — сказал Басс.

Аналитик полагает, что масштабная война за Тайвань может вспыхнуть уже в ближайшие 12-18 месяцев. Свою оценку он основывает в частности на публичных заявлениях Си Цзиньпиня, который, по мнению Басса, с октября прошлого года ясно сигнализирует, что захват Тайваня является его приоритетной задачей.

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Басс утверждает, что по меньшей мере шесть основных выступлений Си за это время призывали китайцев готовиться к войне. Также на подготовку КНР к войне указывают попытки смоделировать готовность китайской армии, реализация ряда соответствующих политических мер (издание партийных директив и новых законов) и ряд финансовых мер, принятых в том же контексте.

Аналитик отмечает, что в последние месяцы Китай предпринял ряд шагов, чтобы оградить свои долларовые активы от разрушительных санкций США, подобных тем, которые были введены против России после ее вторжения в Украину. В частности Китай начал избавляться от американских ценных бумаг, хотя именно сейчас с точки зрения прибыли их выгоднее покупать, а не продавать.

Недавно Китай предпринял шаги, чтобы скрыть от Запада данные об экономической ситуации в стране, что, по словам Басса, является ключевым признаком подготовки Китая к войне.

Кроме того эксперта беспокоит, что Пекин начал менять структуру своих золотовалютных резервов, избавляясь от долларов и покупая вместо них золото. Тревожным сигналом Басс считает растущее накопление запасов зерна в Китае, что может быть уместным при подготовке к войне.

Чтобы удержать Китай от развязывания войны, Басс предлагает США ввести разрушительные финансовые и экономические санкции прямо сейчас.

По его мнению, отключение Китая от международной системы расчетов по финансовым транзакциям, известной как SWIFT, разрушит ориентированную на экспорт экономику Пекина. По его словам, Китай должен быть предупрежден о том, что в случае вторжения на Тайвань все китайские государственные предприятия и банки будут заблокированы в SWIFT, что приведет к остановке внутренней экономики в течение месяца.

Китай готовится к войне за Тайвань

Ранее американские спецслужбы предупредили, что Китай готовится к возможной войне за Тайвань. Она может вспыхнуть в 2027 году. Однако в ЦРУ отмечают, что такая война не является ни неизбежной, ни невозможной.

Примечательно, что весной правитель Китая Си Цзиньпин публично подтвердил, что страна ведет подготовку к некой войне. Эти заявления прозвучали на фоне резкого увеличения военного бюджета КНР.

В апреле китайский флот провел масштабные военные учения вокруг Тайваня. При этом Пекин не стесняясь заявил, что целью учений является отработка действий по блокаде острова.

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