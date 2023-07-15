Ван И заявил, что Китай и ЕС должны укреплять общение, взаимное доверие и углублять сотрудничество.

Европейский союз должен дополнительно "разъяснить" свою позицию в отношении своего стратегического партнерства с Пекином. Вопрос возник после того, как лидеры ЕС призвали к снижению зависимости от Китая.

Издание Reuters пишет, что запуск всеобъемлющего стратегического партнерства между ЕС и Китаем в 2003 году обещал вывести связи за пределы торговли и инвестиций. Но с 2019 года блок из 27 стран называет Китай "экономическим конкурентом" и "системным соперником", а тесные отношения Пекина с Москвой после полномасштабного вторжения России в Украину усиливают осторожность.

Китай и ЕС должны укреплять общение, взаимное доверие и углублять сотрудничество, и блок не должен "колебаться", не говоря уже о том, чтобы поощрять отступление в словах и делах, сказал главный дипломат Китая Ван И главе внешнеполитического ведомства Европейского союза Жозепу Боррелю в пятницу в кулуарах региональных встреч в Джакарте.

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В прошлом месяце лидеры ЕС взяли на себя обязательство уменьшить зависимость региона от Китая и обсудили, как найти баланс между "снижением рисков" и сотрудничеством в таких областях, как изменение климата. В марте председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ужесточение позиции Китая требует от Европы "устранения рисков" как в экономическом, так и в дипломатическом плане. Комиссия также призывает членов ЕС согласиться на более строгий контроль за экспортом и утечкой технологий военного назначения "странами, вызывающими обеспокоенность".

Во время встречи с Борреллом Ван призвал обе стороны остерегаться политизации экономических вопросов и использования термина "снижение рисков" в качестве еще одного термина для "разъединения". По его словам, между Китаем и ЕС нет фундаментального конфликта интересов.

Боррель в своем посте в Twitter назвал свои переговоры с Ваном об отношениях между ЕС и Китаем "конструктивными" и "углубленными".

Что касается Украины, Ван сказал, что Китай поддерживает сбалансированную, эффективную и устойчивую архитектуру европейской безопасности и будет продолжать продвигать мирные переговоры и играть конструктивную роль в поиске политического урегулирования кризиса.

Боррель написал в Twitter, что он "выразил ожидания ЕС относительно роли Китая в прекращении агрессивной войны России против Украины и в оказании гуманитарной помощи". Он сказал, что он и Ван "также обсудили сохранение стабильности и статус-кво в Тайваньском проливе".

Китай на мировой арене - последние новости

Официальный Пекин пытается предстать на мировой арене в качестве миротворца. Вот только Китай до сих не назвал РФ агрессором и видет себя так, что складывается впечатление, что Пекин оказывает молчаливую поддержку российскому вторжению в Украину.

Такая позиция вынуждает Запад укреплять связи со странами-соседями Китая. На Западе опасаются, что Пекину нельзя доверять как законному партнеру в поддержании основанного на правилах международного порядка после Второй мировой войны.

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