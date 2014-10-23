В США задержали мужчину, который пытался прорваться к Белому дому

09:30, 23 октября 2014
Мир
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Охранники Белого дома в Вашингтоне в среду при помощи специально обученных сторожевых псов задержали 23-летнего мужчину, который перелез через забор и пытался бежать в направлении резиденции президента США.

Чоловік вдарив одного пса, але був схоплений іншим

Этот инцидент зафиксировали съемочные группы, которые находились на территории Белого дома. На видеозаписи видно, как задержанный отражается от двух псов, а впоследствии демонстрирует охранникам, что не имеет оружия, сообщает Радио Свобода.

Это уже второй подобный случай за последние два месяца. В сентябре через ограду Белого дома перелез вооруженный небольшим ножом мужчина, и ему даже удалось проникнуть внутрь резиденции.

Читайте такжеСтрельба в парламенте Канады: полиция проводит операцию по задержанию преступников (фоторепортаж)Тот инцидент повлек за собой отставку главы Секретной службы США Джулии Пирсон. Секретная служба обеспечивает охрану высших должностных лиц, государственных учреждений, посольств иностранных государств и т.д.

Напомним, вчера в Канаде повысили уровень террористической угрозы.

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