В США задержали мужчину, который пытался прорваться к Белому дому

Этот инцидент зафиксировали съемочные группы, которые находились на территории Белого дома. На видеозаписи видно, как задержанный отражается от двух псов, а впоследствии демонстрирует охранникам, что не имеет оружия, сообщает Радио Свобода.

Это уже второй подобный случай за последние два месяца. В сентябре через ограду Белого дома перелез вооруженный небольшим ножом мужчина, и ему даже удалось проникнуть внутрь резиденции.

Читайте такжеСтрельба в парламенте Канады: полиция проводит операцию по задержанию преступников (фоторепортаж)Тот инцидент повлек за собой отставку главы Секретной службы США Джулии Пирсон. Секретная служба обеспечивает охрану высших должностных лиц, государственных учреждений, посольств иностранных государств и т.д.

Напомним, вчера в Канаде повысили уровень террористической угрозы.

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