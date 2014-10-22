Канада повысила уровень террористической угрозы
13:19, 22 октября 2014Мир
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Канада повысила уровень террористической угрозы в стране с низкого до среднего.
Reuters
Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на должностное лицо в правительстве.
Повышение уровня угрозы означает, что канадская разведка "обнаружила индивида или группу лиц в Канаде или за рубежом, которые собираются совершить террористический акт", - сообщил пресс-секретарь канадского министра безопасности Стивена Блейни Жан-Кристоф де ла Рю.
Читайте такжеПолиция Австралии задержала 15 подозреваемых в терроризмеТакже де ла Рю сказал, что повышение уровня опасности не является следствием "определенной угрозы".
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