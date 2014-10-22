Канада повысила уровень террористической угрозы

Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на должностное лицо в правительстве.

Повышение уровня угрозы означает, что канадская разведка "обнаружила индивида или группу лиц в Канаде или за рубежом, которые собираются совершить террористический акт", - сообщил пресс-секретарь канадского министра безопасности Стивена Блейни Жан-Кристоф де ла Рю.

Читайте такжеПолиция Австралии задержала 15 подозреваемых в терроризмеТакже де ла Рю сказал, что повышение уровня опасности не является следствием "определенной угрозы".