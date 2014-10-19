Японский министр госземель осмотрел Южные Курилы с борта патрульного корабля

Об этом сообщили представители японского правительства.

Как пишет ТАСС, в ходе своей поездки Ота ознакомился с работой японских пограничников в районах, примыкающих к водам Южных Курил, которые в Токио считают своей территорией. "Патрулирование пограничных районов имеет большое значение, - подчеркнул министр. - Мы рассчитываем, что береговая охрана обеспечит полную защиту наших территориальных вод".

Члены правительства Японии периодически проводят такие инспекции Южных Курил, выходя в море на кораблях или поднимаясь в воздух на самолетах. Ота стал уже вторым членом японского правительства, проведшим осмотр Южных Курил за последние два дня. Накануне его также совершил госминистр по делам Окинавы и северных территорий (так в Японии называют Южные Курилы - прим. ТАСС) Сюнъити Ямагути.

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С момента прихода к власти в Японии правительства под руководством премьера Синдзо Абэ члены его кабинета уже три раза проводили осмотры Южных Курил. Местные наблюдатели отмечают, что такие поездки, как правило, являются сигналом Токио о желании продолжить обсуждение территориальной проблемы с РФ. С августа прошлого года Япония и Россия проводили консультации на уровне заместителей глав МИД по вопросу о мирном договоре, подписание которого в Токио увязывают с решением территориальной проблемы Южных Курил. Последний раунд этих переговоров состоялся 31 января текущего года. В мае ряд японских СМИ сообщил, что Токио отказался от проведения этих консультаций из-за обострения ситуации в Украине и присоединения Японии к санкциям в отношении России. Тем не менее впоследствии представители японского внешнеполитического ведомства опровергли информацию об отмене переговоров, при этом признав, что Япония будет учитывать мнения других стран Группы семи при определении даты следующего раунда консультаций с РФ. На данный момент она не установлена.