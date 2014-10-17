Грузия стала партнером Центра энергетической безопасности НАТО

Об этом сообщается на сайте министерства обороны Литвы, передает "ЕвроПравда". 17 октября в Вильнюсе министры обороны Литвы Юозас Олекас и министр экономики Грузии Гиорги Квирикашвили подписали соответствующий документ.

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"Чрезвычайно позитивным является тот факт, что к Центру энергетической безопасности НАТО присоединяются не только члены, но и другие партнеры, и Грузия первой делает этот шаг", - заявил министр обороны Литвы.

"Грузия много чего может предложить Центру в сфере применения технологических инноваций и обмена опытом защиты энергетической инфраструктуры. Поэтому мы верим, что Грузия предложит конкретные проекты, которые пойдут на пользу как Центру, так и самой стране", - добавил Юозас Олекас.

Подписав данное соглашение, Грузия стала первой страной, не являющейся членом альянса, которая присоединилась к работе Центра энергетической безопасности НАТО.

12-14 ноября центр военных исследований Грузии "Дельта" проведет в Вильнюсе конференцию и промышленную выставку IESMA-2014, которая будет касаться использования передовых энергетических технологий.