Грузия может приобрести у США военные самолеты

США будут помогать Грузии вступить в НАТО.

США будут способствовать вступлению Грузии в Северо-Атлантический Альянс. В этом министра обороны Грузии Ираклия Аласанию заверил глава Пентагона. Читайте такжеГрузия получила от НАТО спецстатус, вместо плана действий по членству В Тбилиси, среди прочего, обсуждалось двустороннее сотрудничество в области обороны, в частности, возможность приобретения Грузией американских военных самолетов. Потребность в углублении взаимоотношений Грузии и НАТО министр обороны США пояснил опасными действиями российского руководства.

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