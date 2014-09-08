Грузия может приобрести у США военные самолеты

10:44, 08 сентября 2014
Мир
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США будут помогать Грузии вступить в НАТО.

REUTERS

США будут способствовать вступлению Грузии в Северо-Атлантический Альянс. В этом министра обороны Грузии Ираклия Аласанию заверил глава Пентагона.

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В Тбилиси, среди прочего, обсуждалось двустороннее сотрудничество в области обороны, в частности, возможность приобретения Грузией американских военных самолетов.

Потребность в углублении взаимоотношений Грузии и НАТО министр обороны США пояснил опасными действиями российского руководства.

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