Грузия может приобрести у США военные самолеты
10:44, 08 сентября 2014Мир
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США будут помогать Грузии вступить в НАТО.
REUTERS
США будут способствовать вступлению Грузии в Северо-Атлантический Альянс. В этом министра обороны Грузии Ираклия Аласанию заверил глава Пентагона.
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В Тбилиси, среди прочего, обсуждалось двустороннее сотрудничество в области обороны, в частности, возможность приобретения Грузией американских военных самолетов.
Потребность в углублении взаимоотношений Грузии и НАТО министр обороны США пояснил опасными действиями российского руководства.
США будут помогать Грузии вступить в НАТО
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