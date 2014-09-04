В Грузии откроется тренировочная база НАТО - СМИ

Об этом сообщает «Новости-Грузия», цитируя министра обороны Грузии Ираклия Аласания.

"Новый пакет сотрудничества предусматривает открытие в Грузии совместного с НАТО тренировочного центра, где будут проходить подготовку как военнослужащие альянса, так и из стран-партнеров НАТО. Кроме того, НАТО согласилось оказать Грузии поддержку в вопросах приобретения и поставок оборонительных вооружений, чтобы у страны была возможность защитить себя в случае агрессии. Также, при Минобороны Грузии и командовании Вооруженных сил будет работать группа военных экспертов НАТО, которые будут координировать выполнение договоренностей в рамках нового пакета сотрудничества", - заявил Аласания.

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