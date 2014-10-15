В центре столицы Египта прогремел взрыв

Самодельную бомбу взорвали в центре египетской столицы.

Возле здания высшего суда юстиции в Каире взорвалась бомба. Пострадали девять человек. По словам правоохранителей, бомбу оставили возле припаркованного автомобиля, неподалеку от выхода со станции метро.

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Был ли мишенью нападения кто-то конкретный - неизвестно, ответственность за организацию взрыва пока также на себя никто не взял.