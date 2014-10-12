Лидеры стран G20 разрешили Путину участвовать в саммите – СМИ

Об этом со ссылкой на министра финансов Австралии Джо Хоки сообщает Agence France-Presse.

"Только вчера я разговаривал с министром финансов России... и он действительно подтвердил, что Путин посетит встречу лидеров G20 в Брисбене", – заявил Хоки.

Он также выразил мнение, что, судя по всему, решение было принято в результате консенсуса, достигнутого представителями стран G20.

Хоки также добавил, что Путину предстоит долгий разговор на встрече в Брисбене.

Читайте такжеПутин не решится на полномасштабную войну - американский экспертРанее министр иностранных дел Австралии Джулия Бишоп заявила, что у представителей стран G20 в настоящее время нет единого мнения по вопросу о том, следует ли президенту России участвовать в ноябрьском саммите этой группы.

В начале сентября Австралия пригрозила заблокировать участие России во встрече лидеров G20. Газета The Australian Financial Review писала, что госсекретарь США Джон Керри и министр обороны США Чак Хэйгел в ходе консультаций на министерском уровне одобрили идею не приглашать российского президента, если Москва не изменит свою позицию в украинском конфликте.