Австралия может отменить приглашение Путина на саммит G20

Премьер-министр Австралии Тони Абботт не исключает отзыва приглашения российского президента Путина на саммит G20. Это произойдет, если подтвердится причастность России к сбитию самолета над Украиной, сообщает Deutsche Welle.

После сбития на Востоке Украины 17 июля пассажирского самолета Малазийских авиалиний Австралия может отменить приглашение Владимира Путина на саммит стран Большой двадцатки, который должен состояться в ноябре 2014 года. Это произойдет, если подтвердится причастность России к гибели пассажиров рейса MH17.

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Глава австралийского правительства Тони Абботт в ответ на вопрос журналистов в субботу, 19 июля, заявил: "Мы должны подождать, но в одном я могу заверить: Австралия - порядочное государство. Конечно, мы хотим быть уверены, что посетители хорошо относятся к нашей стране. Посетители должны относиться к Австралии как следует. Мы можем только надеяться, что так будет в ближайшие недели и месяцы", - передает информационное агентство dpa.

Саммит "большой двадцатки" состоится 15-16 ноября.

Кроме этого, премьер-министр Абботт требует от России полностью поддержать объективное расследование трагедии. "Все признаки ныне четко указывают на то, что самолет был сбит с территории, контролируемой пророссийскими боевиками, предположительно, из оружия, предоставленного россиянами", - заявил он в субботу.

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Накануне глава австралийского правительства резко раскритиковал Москву за ее позицию относительно сбитого Boeing-777, в результате катастрофы которого погибли 298 человек. Аббот назвал реакцию России в этой ситуации "глубоко, глубоко неудовлетворительной".

В знак траура по погибшим во всей Австралии в субботу были спущены государственные флаги. Во многих городах состоялись поминальные службы.