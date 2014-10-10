КНДР и Южная Корея обстреляли территории друг друга

Об этом сообщает Русская служба Би-би-си со ссылкой на южнокорейское агентство новостей Ренхап.

Как отмечается, инцидент произошел после того, как активисты в Южной Корее запустили в сторону КНДР воздушные шары с листовками.

7 октября южнокорейский военный корабль и патрульный корабль КНДР обменялись выстрелами на спорной границе в Желтом море.

Читайте такжеКНДР провела серию пусков ракет, способных нести ядерные боеголовкиНапомним, 4 октября стало известно, что власти Северной и Южной Кореи договорились возобновить официальные двусторонние переговоры на высшем уровне, которые были приостановлены в феврале этого года.