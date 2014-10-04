КНДР и Южная Корея возобновляют переговоры после длительного перерыва – СМИ

Как сообщают южнокорейские СМИ, эта новость прозвучала во время неожиданного визита северокорейских дипломатов на церемонию закрытия XVII Азиатских игр в южнокорейском городе Инчхон, передает Русская служба Би-би-си.

Обе стороны изъявили желание провести официальную встречу в ближайшие недели.

Делегацию возглавили два ведущих политика Северной Кореи, которые, как полагают, являются ближайшими советниками лидера КНДР Ким Чен Ына.

Читайте такжеКНДР провела серию пусков ракет, способных нести ядерные боеголовкиОдин из них, начальник Главного политического управления Корейской народной армии вице-маршал Хван Бён Со, перед посещением спортивного мероприятия встретился в субботу с министром по делам объединения Южной Кореи Рю Киль Чже.

Также в составе северокорейской делегации находятся два члена ЦК правящей Трудовой партии Кореи (ТПК) Чхвэ Рён Хэ и Ким Ян Гон.

О чем шла речь на встрече в субботу, не сообщается, и ни одна из сторон не стала комментировать это событие для прессы.