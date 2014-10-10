Европейские лидеры не планируют встречаться с Путиным на саммите в Милане

Об этом в пятницу в Брюсселе сообщила представитель Европейской комиссии Пиа Аренкильде Хансен, передает собственный корреспондент УНИАН.

„Ми не можем исключить такой возможности в плане неформальной встречи, но насколько мне известно, такая встреча не планируется. Ситуация в Украине будет на первом плане в дискуссии в Милане. Но у меня нет информации относительно двусторонних встреч”, - сказала она.

Читайте такжеПорошенко сказал Лукашенко, что в ближайшее время встретится с ПутинымХансен подчеркнула, что саммит является „многосторонним форумом”. „Присутствие президента Путина в Милане было заявлено, но у нас нет никаких двусторонних встреч с ним”, - подчеркнула представитель ЕК.

Как известно, 16-17 октября в Милане состоится 10-й саммит Азия-Европа, участие в котором примут 50 лидеров Европы и Азии, в том числе и руководство ЕС, в частности президент Европейской комиссии Жозеф Мануэль Баррозу и президент Совета ЕС Херман Ван Ромпей.