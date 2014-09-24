Путин разозлил лидеров ЕС своим намерением приехать на саммит в Италию

Президент Российской Федерации Владимир Путин разозлил ряд лидеров Европейского Союза и создал проблему для организаторов нынешнего форума Европа-Азия ASEM из-за своего неожиданного желания принять участие в этом мероприятии.

Об этом сегодня сообщает итальянская газета La Repubblica, замечая, что в связи с ситуацией в Украине ранее было согласовано участие в саммите главы российского правительства Дмитрия Медведева.

Газета отмечает, что Путин своим желанием принять участие в форуме, который состоится в Милане 16-17 октября, провоцирует Евросоюз, лидеры которого пытаются его изолировать из-за агрессии россиян против Украины.

По данным издания, ситуация настолько серьезна, что на днях Брюссель направил конфиденциальное сообщение странам-членам Евросоюза, в котором попросил ответить на вопрос, как они отнесутся к тому, что в саммите примет участие Путин.

Газета не исключает, что ряд стран, среди которых государства Восточной Европы и Прибалтики, могут бойкотировать это мероприятие, если на него приедет российский президент.

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Издание отметило, что Польша и прибалтийские государства остро осудили главу итальянского МИД Федерику Могерини, когда она в июле этого года подтвердила отправленное Путину еще осенью прошлого года приглашение принять участие ASEM. Это тоже было одной из причин, почему эти страны блокировали назначение Могерини на должность Верховного представителя ЕС по иностранным делам и безопасности. Собственно, российская сторона позже для сглаживания ситуации сообщила, что вместо Путина приедет Медведев, а теперь изменила свою позицию.

Планируется, что в этом саммите должны принять участие 55 глав государств и правительств.