Министр обороны Грузии: Россия является угрозой для всего региона

Об этом заявил министр обороны Грузии Ираклий Аласания после завершения заседания Правительства Грузии, пишет Новый регион.

Комментируя распространенное накануне заявление МИД РФ Ираклий Аласания отметил, что инфраструктура НАТО не смотря на протест российской стороны будет создана в Грузии и это является частью договоренностей, достигнутых на недавнем саммите Североатлантического Альянса в Уэльсе.

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"Пакет Грузия - НАТО предложенный Грузии подразумевает именно открытие инфраструктуры НАТО для проведения совместных учений для повышения нашей обороноспособности, как сдерживающего фактора от агрессии, которая исходит от России. Это - решенный вопрос. С грузинской стороны все работы по подготовке к созданию и открытию тренировочной базы НАТО уже завершены. Сильная Грузия является контрибьютором прочной стабильности в регионе. Что же касается угроз, единственной самой большой угрозой для региона являются российские оккупационные силы, находящиеся в Грузии и текущая агрессия, которую осуществляет Россия в отношении Украины. 6-го октября 2014 года мы переслали в штаб-квартиру НАТО свои планы по созданию инфраструктуры НАТО и в течении месяца ожидаем окончательного ответа по этому вопросу", - заявил министр обороны Грузии.

"Мы надеемся на то, что в 2015 году Россия под давлением международного сообщества будет вынуждена выполнить взятые на себя обязательства. Сегодня у нас нет иллюзий относительно этого. В 2008 году и в нынешних событиях на Украине, главная агрессивная сторона - это Россия. Именно Россия представляет собой военную угрозу для всего региона", - считает он.