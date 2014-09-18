Могерини призвала Путина вывести российские войска из Украины

Об этом сообщает итальянское информационное агентство Ansa.

Могерини, которая сегодня в Риме встретилась с главой австрийского правительства, сказала, что Путин должен "немедленно и конкретно" соблюдать достигнутые в Минске договоренности и "вывести российские войска с востока Украины".

Она назвала это "настойчивой просьбой".

Могерини, возглавляющая сейчас итальянский МИД, отметила определенный прогресс в достижении перемирия на Донбассе, подчеркнув, что ситуация остается "еще хрупкой".

Польское информационное агентство РАР отмечает, что канцлер Австрии Вернер Файман на совместной с Могерини пресс-конференции тоже заявил, что Россия должна вывести свои войска с украинской территории.

Он сказал, что им "нечего искать в Украине".

Читайте такжеНа Донбассе присутствуют 5 тыс. кадровых военных РФ и 15 тыс. наемников - советник министра обороны

Как известно, Россия, вопреки многочисленным доказательствам, продолжает заявлять, что на Донбассе нет ее регулярных войск, воюющих на стороне пророссийских вооруженных группировок.

По оценкам НАТО, в Донецкой и Луганских областях может быть несколько тысяч российских солдат из около 20 тысяч боевиков.