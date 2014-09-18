Могерини призвала Путина вывести российские войска из Украины
Избранная на должность Верховного представителя Европейского Союза по вопросам иностранных дел и политики безопасности итальянка Федерика Могерини в четверг призвала президента России Владимира Путина соблюдать минские договоренности и вывести российские войска из Украины.
Об этом сообщает итальянское информационное агентство Ansa.
Могерини, которая сегодня в Риме встретилась с главой австрийского правительства, сказала, что Путин должен "немедленно и конкретно" соблюдать достигнутые в Минске договоренности и "вывести российские войска с востока Украины".
Она назвала это "настойчивой просьбой".
Могерини, возглавляющая сейчас итальянский МИД, отметила определенный прогресс в достижении перемирия на Донбассе, подчеркнув, что ситуация остается "еще хрупкой".
Польское информационное агентство РАР отмечает, что канцлер Австрии Вернер Файман на совместной с Могерини пресс-конференции тоже заявил, что Россия должна вывести свои войска с украинской территории.
Он сказал, что им "нечего искать в Украине".
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Как известно, Россия, вопреки многочисленным доказательствам, продолжает заявлять, что на Донбассе нет ее регулярных войск, воюющих на стороне пророссийских вооруженных группировок.
По оценкам НАТО, в Донецкой и Луганских областях может быть несколько тысяч российских солдат из около 20 тысяч боевиков.