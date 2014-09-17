Один из главарей ДНР заявил об издевательствах боевиков над мирным населением Донбасса

Березин заявил, что грабежи, убийства мирного населения и рэкет стали привычным занятием для бойцов "армии Новороссии", а количество таких случаев возрастает, как снежный ком.

При том, что террористы, как правило, отрицают факт вторжения и оккупации части Донбасса российскими войсками, Березин отмечает, что многие боевики ведут себя "как оккупанты на вражеской территории".

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Березин жалуется, что "такое поведение портит отношения армии и народа".