Один из главарей ДНР заявил об издевательствах боевиков над мирным населением Донбасса
18:55, 17 сентября 2014Политика
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Федор Березин, один из главарей боевиков на Донбассе заявил, что поведение бойцов ДНР и ЛНР ставит под угрозу существование самопровозглашенных республик.
Березин жалуется на поведение боевиков
Березин заявил, что грабежи, убийства мирного населения и рэкет стали привычным занятием для бойцов "армии Новороссии", а количество таких случаев возрастает, как снежный ком.
При том, что террористы, как правило, отрицают факт вторжения и оккупации части Донбасса российскими войсками, Березин отмечает, что многие боевики ведут себя "как оккупанты на вражеской территории".
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Березин жалуется, что "такое поведение портит отношения армии и народа".
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