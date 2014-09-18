Косово ввело санкции против России - СМИ

Об этом заявил 17 сентября заявил министр иностранных дел Косово Энвер Ходжай, сообщает Украинская правда со ссылкой на местное издание KosovaPress.

По словам главы косовского МИДа "такое решение принято в знак солидарности со странами ЕС с США и другими государствами, которые в связи с ситуацией в Украине ввели санкции в отношении РФ".

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"Мы намерены поддержать международный порядок, суверенитет и независимость Украины. Таким образом Косово стремится показать, что является надежным союзником для евроатлантических партнеров",- заявил он.

При этом дипломат не уточнил, в каких именно областях будут введены ограничительные меры. На сайте косовского правительства также еще нет информации о введенных санкциях.

Стоит отметить, что Украина не признает независимости Косово, по-прежнему воспринимая ее как часть Сербии. В свою очередь,сербские власти отказались вводить санкции в отношении РФ.