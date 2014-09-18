Косово ввело санкции против России - СМИ
Правительство Республики Косово приняло решение о введении санкций в отношении России.
Об этом заявил 17 сентября заявил министр иностранных дел Косово Энвер Ходжай, сообщает Украинская правда со ссылкой на местное издание KosovaPress.
По словам главы косовского МИДа "такое решение принято в знак солидарности со странами ЕС с США и другими государствами, которые в связи с ситуацией в Украине ввели санкции в отношении РФ".
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"Мы намерены поддержать международный порядок, суверенитет и независимость Украины. Таким образом Косово стремится показать, что является надежным союзником для евроатлантических партнеров",- заявил он.
При этом дипломат не уточнил, в каких именно областях будут введены ограничительные меры. На сайте косовского правительства также еще нет информации о введенных санкциях.
Стоит отметить, что Украина не признает независимости Косово, по-прежнему воспринимая ее как часть Сербии. В свою очередь,сербские власти отказались вводить санкции в отношении РФ.