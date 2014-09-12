CША и Канада отменили военные учения с Россией на Аляске

Об этом сообщил в четверг представитель Объединенного командования воздушно-космической обороны Североамериканского континента Чарльз Марш, пишет Радио Свобода.

По словам Марша, решение об отмене учений было принято министерством обороны США и премьер-министром Канады Стивеном Харпером в связи с ситуацией в Украине.

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