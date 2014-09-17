США призывают Россию ответить на мирные инициативы Киева – спикер Госдепа

Об этом заявила представитель Государственного департамента США Мари Гарф на брифинге в Вашингтоне, сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства.

«Мы призываем Россию и сепаратистов, которых она поддерживает, ответить на это и начать полное воплощение в жизнь 12 пунктов достигнутых (в Минске 5 сентября - УНИАН) договоренностей о прекращении боевых действий», - говорится в документе.Читайте такжеСША считают поражением России ратификацию СА Украины и ЕС

Гарф отметила, что Россия должна прекратить свою незаконную военную интервенцию в Украину, вывести своих военнослужащих и вооружения и отвести их от украинских границ, прекратить поддерживать сепаратистов и согласиться принять меры, которые позволят эффективно контролировать ситуацию на украинско-российской границе.

«Путь для мира открыт, но теперь это зависит от России и сепаратистов, будут ли придерживаться они договоренностей о прекращении огня и уважать украинский суверенитет и территориальную целостность», - заявила представитель Госдепа.Читайте такжеУ Порошенко ожидают, что после вчерашних законов российские войска уберутся из Украины

Гарф отметила, что Киев принятием законов об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей продемонстрировал свое желание урегулировать конфликт мирным путем.

Как сообщал УНИАН, 16 сентября Верховная Рада приняла президентские законы «Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей» и «О недопущении преследования и наказания лиц-участников событий на территории Донецкой и Луганской областей».