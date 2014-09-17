Сербия не будет вводить санкции против России - СМИ

Сербия не будет поддерживать какие-либо санкции против России.

Об этом президент Сербии Томислав Николич заявил во вторник в Белграде во время встречи с заместителем главы МИД РФ Алексеем Мешковым, пишет InSerbia News.

По словам Николича, Сербия поддерживает принцип территориальной целостности Украины, но не будет вводить какие-либо санкции против России.

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Отмечается, что представители Сербии и РФ выразили удовлетворение отличными отношениями между их странами, а также отметили возможности расширения дальнейшего сотрудничества, в частности в деловом сотрудничестве.

Как ранее сообщалось, в июле премьер-министр Сербии Александр Вучич заявил, что его страна не поддерживает санкции против России.

"В Сербии традиционно тесные отношения с Москвой, к тому же мы стопроцентно зависим от российской энергии", - подчеркнул тогда Вучич.