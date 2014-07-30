Россия угрожает построить "Мистрали" без Франции

С такими угрозами выступил вице-премьер-министр РФ Дмитрий Рогозин, сообщает РИА Новости.

«Французы должны продемонстрировать абсолютную серьезность своих намерений как надежного партнера, надежного поставщика по контрактам. Если они такой надежности не продемонстрируют, мы сделаем (построим корабль – ред.) это сами. Мы теперь уже можем это сделать», - сказал Рогозин.

Читайте такжеLe Monde: Великобритания критикует Францию за продажу оружия России… но сама делает то же самое«Сам по себе корабль-док – это просто крупнотоннажная сборка в рамках кораблестроения. Мы это уже активно осваиваем и уже освоили. Более того, если мы будем в будущем идти по этому направлению, мы, скорее всего, будем собирать корабли, способные иметь ледовый класс в отличие от «Мистралей», которые в основном - корабли для Средиземного моря, для теплых широт», - отметил вице-премьер.

Контракт стоимостью 1,2 млрд евро на постройку двух французских вертолетоносцев для ВМФ России был подписан в июне 2011 года. Ожидается, что первый корабль "Владивосток" поступит на вооружение российского флота в 2014 году, второй - "Севастополь" - в 2015 году.

После того, как Россия окончательно укрепилась в статусе государства-агрессора и спонсора терроризма на востоке Украины, возник вопрос о целесообразности поставки агрессору наступательного вооружения.

В частности, на позицию стран Запада повлияла авария пассажирского авиалайнера, сбитого террористами с помощью российских комплексов "Бук". Канцлер Германии Ангела Меркель призвала Францию отказаться от контракта с Россией. Поставки оружия России осудили в США, Британии, Японии.

21 июля президент Франции Франсуа Олланд заявил, что Франция все же отдаст России один вертолетоносец, поскольку та за него уже заплатила. Поставка второго корабля будет зависеть от позиции РФ в украинском вопросе.