Олланд: Франция отдаст России один "Мистраль", второй - зависит от позиции РФ по Украине

С заявлением такого содержания выступил президент Франции Франсуа Олланд, сообщает Радио Свобода со ссылкой на агентство France-Presse.

По словам французского лидера, в противном случае штрафные санкции составили бы 1,1 миллиарда евро. «Сделка была заключена в 2011 году, корабль почти готов и должен быть передан в октябре», - сказал Олланд.

Работу над вторым кораблем класса «Мистраль» президент Франции связал с позицией Москвы в отношении украинского кризиса. По его словам, если ограничения в отношении России будут введены, это «должно произойти на уровне ЕС и будет касаться только будущих поставок техники».

Читайте такжеКэмерон осудил решение Франции отправить в Россию «Мистраль» «Пока этого нет, посмотрим, будет ли Россия вести себя плохо», - сказал Олланд.

Западные партнеры Франции призывают Париж отказаться от поставки «Мистралей» в России. США и союзники утверждают, что при нынешних условий предоставления Москве высококачественного оружия является неуместным.

Россия не имеет возможности производить такие корабли внутри страны. Вертолетоносцы «Мистраль» являются оружием активного нападения, они дают возможность высадить батальон морской пехоты и бронетехнику на берег на расстоянии до 10 тысяч километров от порта приписки без дозаправки. Аналитики утверждают, что даже бывший СССР не имел таких возможностей.