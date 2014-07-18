Меркель призвала не поставлять «Мистрали» в Россию
Канцлер Германии Ангела Меркель призвала Францию прекратить экспорт вертолетоносцев типа «Мистраль» в России.
Об этом сообщает Газета.ру со ссылкой на EUobserver.
Соответствующее заявление Меркель сделала после крушения малайзийского Boeing 777 на Украине, в результате которого погибли 298 человек.
Меркель также объявила, что Германия приостанавливает строительство стрелкового центра в России.
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Как сообщал УНИАН, контракт стоимостью 1,2 млрд евро на постройку двух французских вертолетоносцев для ВМФ России был подписан в июне 2011 года. Ожидается, что первый корабль "Владивосток" поступит на вооружение российского флота в 2014 году, второй - "Севастополь" - в 2015 году.
Французские власти неоднократно заявляли, что намерены выполнять контракты с РФ относительно «Мистралей».