Лидер абхазской оппозиции назвал главное требование к власти

Главное требование абхазской оппозиции – отставка президента Александра Анкваба, заявил РИА Новости лидер оппозиционеров, бывший вице-президент республики Рауль Хаджимба.

«Отставка президента – в первую очередь. А все остальное – звенья в цепи», - отметил он.

При этом Хаджимба, избранный накануне главой оппозиционного «временного совета народного доверия», подчеркнул, что диалог с нынешними властями продолжается. «Пока разговор, как говорится, продолжается. Какой будет результат, покажет время», - сообщил он.

По словам Хаджимбы, обстановка в республике сейчас нормальная. «Ситуация спокойная, никаких эксцессов», - сказал он.

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Обстановка в столице Абхазии обострилась вечером 27 мая - представители оппозиции установили контроль над зданием абхазской администрации и заявили, что берут в свои руки временное управление республикой.

Оппозиция требует отставки президента и реформы системы власти. Этим событиям предшествовал многотысячный митинг в Сухуме возле комплекса правительственных зданий. Президент республики Александр Анкваб охарактеризовал ситуацию как попытку захвата власти вооруженным путем. Премьер-министр страны заявил, что смена президента Абхазии может произойти только в результате выборов. В четверг парламент Абхазии принял постановление об объявлении вотума недоверия премьеру и предложил президенту страны добровольно сложить полномочия.