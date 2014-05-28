В оккупированной РФ Абхазии оппозиция вновь пикетирует администрацию президента

Напомним, часть оппозиционеров провела минувшую ночь в здании захваченной ими администрации. Пресс-служба президента Абхазии не подтвердила сообщения об отставках в руководстве страны, сообщает ИТАР-ТАСС.

Сам президент, как сообщает его управление информации, находится в Абхазии, за пределы республики не выезжал.

Парламент Абхазии на чрезвычайной сессии обсудит сложившуюся ситуацию в республике ситуацию и пути выхода из кризиса.Читайте такжеВ Абхазии расстреляли российского дипломата и ранили его жену

Под контролем оппозиции, наряду со зданием администрации президента, находится Абхазское государственное телевидение. Ситуация в столице Абхазии, в целом, стабильная, работает общественный транспорт, открыты магазины, кафе и рестораны.

Справка УНИАН. В начале августа 2008 года произошла российско-грузинская война, в результате которой Россия удерживает территории Абхазии и Южной Осетии под своим контролем.

Согласно официальной версии России, причиной войны стало нападение грузинских войск на жителей Южной Осетии. Грузия настаивает, что проводила военную операцию в Цхинвальском регионе в ответ на провокации южноосетинских вооруженных формирований.

Большинство стран Европы и мира не признали независимость Абхазии и Южной Осетии и настаивают на необходимости сохранения территориальной целостности Грузии.

Кроме России, независимость Абхазии и Южной Осетии признали Никарагуа, Венесуэла, Республика Науру. Абхазию признала Вануату.