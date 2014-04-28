В России хотят создать собственный интернет «Чебурашка»

В Совете федерации РФ предложили создать в России собственный интернет и назвать его «Чебурашка».

Как передает РИА «Новости», с такой идеей выступил член Совета федерации Максим Кавджарадзе.

«Нам надо подумать над тем, чтобы создать свою собственную внутрироссийскую информационную систему, чтобы уйти из-под крыла США, иначе будут продолжаться утечки информации», - заявил сенатор на заседании своего комитета по конституционному законодательству в ходе обсуждения закона о статусе блогеров.

Кавджарадзе считает, что Россия могла бы создать такую сеть со странами ОДКБ (Россия, Беларусь, Армения, Казахстан, Киргизия, Таджикистан) или с государствами Азиатско-Тихоокеанского региона.

«У нас премьер-министр и в Facebook, и в Twitter, и все сейчас стали в социальных сетях сидеть и рассказывать, где они были и куда ходят. А ведь кто-то на серверах копит эту информацию», - отметил Кавджарадзе.

Он подчеркнул, что создание такой автономной сети - вопрос информационной безопасности «целой страны, которая подвергается информационным атакам, кибератакам, а также попыткам расколоть общество». Сенатор считает, что средства для создания такой системы можно изыскать в региональных бюджетах.

«Как мы назовем эту информационную систему - не важно, "Крокодил Гена" или "Чебурашка", последнее даже предпочтительнее, поскольку "Чебурашки" ни у кого нет», - заявил Кавджарадзе.

Как сообщал УНИАН, недавно президент РФ Путин заявил, что интернет является спецпроектом ЦРУ.



