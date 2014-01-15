СМИ: Спецслужбы США шпионят за 100 тысячами компьютеров по всему миру с помощью радиоволн

Агентство национальной безопасности (АНБ) США тайно установило примерно на 100 тыс. компьютеров по всему миру, специальное программное обеспечение, позволяющее получать доступ к ним, а также упрощающее совершение кибератак. Об этом сообщила во вторник электронная версия американской газеты "Нью-Йорк таймс", передает ИТАР-ТАСС.

Согласно документам, предоставленным газете бывшим сотрудником ЦРУ Эдвардом Сноуденом, а также информации, полученной изданием от официальных лиц США и экспертов в области компьютерных программ, АНБ, в частности, использовало секретную технологию, которая позволяет "взломать" даже те компьютеры, которые не подключены к интернету. Данным способом, по сведениям газеты, активно пользуются в АНБ с 2008 года в рамках программы "Квантум" (Quantum - квант). Он предполагает использование радиоволн, которые испускаются специальными миниатюрными устройствами, в частности, подключаемыми к компьютеру через USB-порт.

"Технология, основанная на использовании радиоволн, помогла решить одну из крупнейших проблем, стоявших перед американскими разведывательными службами, - проникновение в те компьютеры, которые противники, а также некоторых партнеры США пытались сделать неуязвимыми для шпионажа или кибератак", - указывает газета.

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"В большинстве случаев устройства, испускающие радиоволны, должны быть физически подключены шпионом, производителем (компьютерного оборудования) или же ничего не подозревающим пользователем", - подчеркивает газета. Она также указывает, что используемые АНБ программы показали свою эффективность в проникновении в компьютерные сети, используемые российскими военными, мексиканской полицией и наркокартелями, торговыми организациями Евросоюза, а также различными структурами в КНР, Саудовской Аравии, Индии и Пакистане.

"Новым в данном случае является то, насколько мощными и изощренными инструментами для проникновения в компьютеры и сети обладает разведывательное агентство (АНБ), - указал эксперт американского Центра стратегических и международных исследований Эндрю Льюис. - Часть из данных технологий были доступны уже некоторое время, однако сочетание методов проникновения в компьютеры и сети с целью установки программ, а также использования для этого радиоволн, предоставило Соединенным Штатам невиданные ранее возможности".