СМИ: Спецслужбы США шпионят за 100 тысячами компьютеров по всему миру с помощью радиоволн
Спецслужбы США установили шпионские программы на 100 тысяч компьютеров по всему миру
Агентство национальной безопасности (АНБ) США тайно установило примерно на 100 тыс. компьютеров по всему миру, специальное программное обеспечение, позволяющее получать доступ к ним, а также упрощающее совершение кибератак. Об этом сообщила во вторник электронная версия американской газеты "Нью-Йорк таймс", передает ИТАР-ТАСС.
Согласно документам, предоставленным газете бывшим сотрудником ЦРУ Эдвардом Сноуденом, а также информации, полученной изданием от официальных лиц США и экспертов в области компьютерных программ, АНБ, в частности, использовало секретную технологию, которая позволяет "взломать" даже те компьютеры, которые не подключены к интернету. Данным способом, по сведениям газеты, активно пользуются в АНБ с 2008 года в рамках программы "Квантум" (Quantum - квант). Он предполагает использование радиоволн, которые испускаются специальными миниатюрными устройствами, в частности, подключаемыми к компьютеру через USB-порт.
"Технология, основанная на использовании радиоволн, помогла решить одну из крупнейших проблем, стоявших перед американскими разведывательными службами, - проникновение в те компьютеры, которые противники, а также некоторых партнеры США пытались сделать неуязвимыми для шпионажа или кибератак", - указывает газета.
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"В большинстве случаев устройства, испускающие радиоволны, должны быть физически подключены шпионом, производителем (компьютерного оборудования) или же ничего не подозревающим пользователем", - подчеркивает газета. Она также указывает, что используемые АНБ программы показали свою эффективность в проникновении в компьютерные сети, используемые российскими военными, мексиканской полицией и наркокартелями, торговыми организациями Евросоюза, а также различными структурами в КНР, Саудовской Аравии, Индии и Пакистане.
"Новым в данном случае является то, насколько мощными и изощренными инструментами для проникновения в компьютеры и сети обладает разведывательное агентство (АНБ), - указал эксперт американского Центра стратегических и международных исследований Эндрю Льюис. - Часть из данных технологий были доступны уже некоторое время, однако сочетание методов проникновения в компьютеры и сети с целью установки программ, а также использования для этого радиоволн, предоставило Соединенным Штатам невиданные ранее возможности".