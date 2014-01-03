АНБ потратит $40 млн на создание суперкомпьютера для взлома данных
Агентство национальной безопасности (АНБ) США пытается создать квантовый суперкомпьютер для взлома практически любого типа криптографической защиты
Об этом пишет газета Washington Post со ссылкой на документы, предоставленные бывшим сотрудником американских спецслужб Эдвардом Сноуденом.
Согласно материалам, которые оказались в распоряжении журналистов, разработка машины, по своим возможностям в разы превосходящей классические модели, финансируется из специальной программы Penetrating Hard Targets ("Проникая в трудные цели"), пишет РИА Новости.
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На программу выделено 39,7 миллиона долларов, и основными исследованиями в ее рамках занимаются засекреченные сотрудники в физической лаборатории в Колледж-парке в штате Мэриленд. В документах отмечается, что такой компьютер должен быть "криптографически полезным".
Хотя модель квантового компьютера стремятся создать многие ученые во всем мире, своими главными соперниками АНБ считает Евросоюз и Швейцарию. "Географический диапазон (исследований) сузился от глобальных попыток до точечного фокуса на Евросоюзе и Швейцарии", — цитирует издание один из документов спецслужбы.
В июне прошлого года Сноуден передал газетам Washington Post и Guardian ряд секретных материалов о программах слежки спецслужб США и Великобритании в интернете. По данным АНБ, в распоряжение журналистов могло попасть до 200 тысяч секретных документов. После их передачи Сноуден вылетел в Гонконг, а с 23 июня находился в транзитной зоне московского аэропорта "Шереметьево". В августе он получил временное убежище в России сроком на один год.