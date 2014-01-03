АНБ потратит $40 млн на создание суперкомпьютера для взлома данных

Об этом пишет газета Washington Post со ссылкой на документы, предоставленные бывшим сотрудником американских спецслужб Эдвардом Сноуденом.

Согласно материалам, которые оказались в распоряжении журналистов, разработка машины, по своим возможностям в разы превосходящей классические модели, финансируется из специальной программы Penetrating Hard Targets ("Проникая в трудные цели"), пишет РИА Новости.

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На программу выделено 39,7 миллиона долларов, и основными исследованиями в ее рамках занимаются засекреченные сотрудники в физической лаборатории в Колледж-парке в штате Мэриленд. В документах отмечается, что такой компьютер должен быть "криптографически полезным".

Хотя модель квантового компьютера стремятся создать многие ученые во всем мире, своими главными соперниками АНБ считает Евросоюз и Швейцарию. "Географический диапазон (исследований) сузился от глобальных попыток до точечного фокуса на Евросоюзе и Швейцарии", — цитирует издание один из документов спецслужбы.

В июне прошлого года Сноуден передал газетам Washington Post и Guardian ряд секретных материалов о программах слежки спецслужб США и Великобритании в интернете. По данным АНБ, в распоряжение журналистов могло попасть до 200 тысяч секретных документов. После их передачи Сноуден вылетел в Гонконг, а с 23 июня находился в транзитной зоне московского аэропорта "Шереметьево". В августе он получил временное убежище в России сроком на один год.