В Италии из-за дождевого циклона объявлено штормовое предупреждение

Новому удару стихии подверглась область Лигурия, передает ИТАР-ТАСС. В районе города Генуя нескольким десяткам семей пришлось покинуть свои дома из-за наводнения.

После сильнейшей грозы оказались затоплены некоторые периферийные дороги в Риме. Сообщается об упавших деревьях и подтопленных туннелях. В Тоскане и Ломбардии предупреждают об опасности схода оползней.

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Новые неприятности принесла непогода на фешенебельном горнолыжном курорте Кортина д`Ампеццо. В рождественские каникулы из-за сильных снегопадов многие гостиницы остались там без электроснабжения. За последние часы там вновь выпало много снега, местные власти объявили о полной готовности к чрезвычайным ситуациям. В южных областях страны ожидаются сильные дожди. В Неаполитанском заливе прекращено морское сообщение с островами Искья и Капри.

Синоптики обещают, что эта волна непогоды будет непродолжительной, и уже в понедельник, 6 января - в праздник Богоявления, - на Апеннины вернется солнце.