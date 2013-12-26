МЧС РФ: В авиакатастрофе в Иркутской области погибло 9 человек (фото)

В самолете находились шесть членов экипажа и трое сопровождающих, сообщает сайт МЧС РФ в Иркутской области.

"В 21:39 (14:39 по Киеву - УНИАН) 26 декабря 2013 года в Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Иркутской области поступило сообщение от диспетчера «01» г. Иркутска о падении грузового самолета АН-12 Иркутского авиазавода, перевозящего груз по маршруту Новосибирск - Иркутск. По предварительным данным, в самолете находились 6 членов экипажа и трое человек, сопровождавших груз", - сказано в сообщении.

Открытое горение на месте пожара ликвидировано, заявили в МЧС

На месте работают оперативная группа и психологи.

Напомним, ранее сообщалось о шести погибших.