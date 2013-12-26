МЧС РФ: В авиакатастрофе в Иркутской области погибло 9 человек (фото)
20:48, 26 декабря 2013Мир
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При крушении грузового самолет Ан-12 в Иркутской области России погибло девять человек
В Иркутске разбился самолет / Фото: МЧС
В самолете находились шесть членов экипажа и трое сопровождающих, сообщает сайт МЧС РФ в Иркутской области.
"В 21:39 (14:39 по Киеву - УНИАН) 26 декабря 2013 года в Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Иркутской области поступило сообщение от диспетчера «01» г. Иркутска о падении грузового самолета АН-12 Иркутского авиазавода, перевозящего груз по маршруту Новосибирск - Иркутск. По предварительным данным, в самолете находились 6 членов экипажа и трое человек, сопровождавших груз", - сказано в сообщении.
В Иркутске разбился самолет / Фото: МЧС
Открытое горение на месте пожара ликвидировано, заявили в МЧС
На месте работают оперативная группа и психологи.
Напомним, ранее сообщалось о шести погибших.
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