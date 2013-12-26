Самолет Ан-12 упал в России, есть жертвы
15:07, 26 декабря 2013Мир
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Самолет Ан-12 упал на военные склады в пригороде Иркутска, сообщил источник в силовых структурах региона.
Ан-12 / Фото : 134.su
«По предварительной информации, в 16.39 мск (14:39 по Киеву) самолет упал на военные склады в пригороде Иркутска», - сказал источник РИА Новости.
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При падении самолет погиб экипаж из шести человек с Иркутского авиазавода.
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