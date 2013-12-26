Самолет Ан-12 упал в России, есть жертвы

«По предварительной информации, в 16.39 мск (14:39 по Киеву) самолет упал на военные склады в пригороде Иркутска», - сказал источник РИА Новости.

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При падении самолет погиб экипаж из шести человек с Иркутского авиазавода.