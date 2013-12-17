КНДР закрыла въезд в столицу

По словам источника, агенты северокорейской разведки и военные так часто проверяют документы у людей на улице, что "трудно продвинуться даже на сто метров". Он добавил, что приезжим было приказано покинуть Пхеньян, въезд для северокорейцев без столичной прописки воспрещен, пишет РИА Новости.

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Источник сообщил, что северокорейские граждане живут в постоянном страхе, опасаясь массовых казней. По слухам, семья казненного на прошлой неделе дяди Ким Чен Ына в городе Вонсане провинции Канвондо также подвергнется чистке.

По словам главы Национальной разведывательной службы Южной Кореи Нам Чжэ Чжуна, в 2012 году в КНДР было проведено 16 публичных казней, в 2013 году их было около 40.

В прошлую пятницу Центральное телеграфное агентство Кореи сообщило, что дядя северокорейского лидера Чан Сон Тхэк, который долгое время возглавлял "регентский совет" при молодом правителе КНДР Ким Чен Ыне, был казнен по приговору суда. Согласно заявлению ЦТАК, Чан Сон Тхэк обвинялся в попытке свержения власти.