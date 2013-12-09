Из-за сильнейших снежных бурь в США погибли люди, отменили 2 тысячи авиарейсов

Снежные бури, обрушившиеся в воскресенье одновременно на южные и северо-восточные районы США, привели к отмене более 2 тысяч авиарейсов, из-за непогоды погибли, по меньшей мере, пять жителей страны, сообщает в ночь на понедельник РИА Новости со ссылкой на сайт газеты Los Angeles Times.

Большинство авиарейсов – более тысячи – были отменены в международном аэропорту города Даллас в штате Техас. Жертвами разгула стихии в Далласе и его окрестностях в воскресенье стали не менее трех человек: 26-летний мужчина погиб в ДТП, когда его машина съехала со скользкой дороги и врезалась в дерево, 75-летняя женщина скончалась после падения на льду во дворе своего дома, еще одна жительница Далласа насмерть замерзла на улице.

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Ранее сообщалось, что в штате Пенсильвания на северо-востоке США сильный снегопад привел к ДТП с участием 50 автомобилей, в котором погиб, по меньшей мере, один человек. Еще один водитель стал жертвой ДТП в штате Висконсин.

По информации телеканала ABC, снегопады в соседнем с Пенсильванией штате Делавэр в воскресенье стали причиной заторов и ДТП на нескольких автомагистралях, некоторые шоссе оказались практически непроходимыми. Полицейские рекомендуют жителям штата по возможности не выезжать на автомагистрали без крайней необходимости.