В США столкнулись 50 автомобилей

Как сообщает сайт телеканала ABC, инцидент произошел около 12.30 (19.30 кск) воскресенья на одной из платных автомагистралей Пенсильвании. Один из водителей вышел из своего автомобиля и был сбит проезжавшей мимо автомашиной, отчего скончался на месте. После этого из-за недостаточной видимости в условиях снегопада автомобили начали врезаться друг в друга, передает РИА Новости.

В настоящее время автотрасса перекрыта, водителям предложено выбирать пути объезда.

По информации ABC, снегопады в соседнем с Пенсильванией штате Делавэр в воскресенье стали причиной заторов и ДТП на нескольких автомагистралях, некоторые шоссе оказались практически непроходимыми. Полицейские рекомендуют жителям штата по возможности не выезжать на автомагистрали без крайней необходимости.