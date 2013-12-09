В США столкнулись 50 автомобилей
Сильный снегопад в американском штате Пенсильвания привел к крупному ДТП, в котором могли участвовать до 50 автомобилей, по меньшей мере один человек погиб.
Как сообщает сайт телеканала ABC, инцидент произошел около 12.30 (19.30 кск) воскресенья на одной из платных автомагистралей Пенсильвании. Один из водителей вышел из своего автомобиля и был сбит проезжавшей мимо автомашиной, отчего скончался на месте. После этого из-за недостаточной видимости в условиях снегопада автомобили начали врезаться друг в друга, передает РИА Новости.
В настоящее время автотрасса перекрыта, водителям предложено выбирать пути объезда.
По информации ABC, снегопады в соседнем с Пенсильванией штате Делавэр в воскресенье стали причиной заторов и ДТП на нескольких автомагистралях, некоторые шоссе оказались практически непроходимыми. Полицейские рекомендуют жителям штата по возможности не выезжать на автомагистрали без крайней необходимости.