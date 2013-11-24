Шотландия назвала дату вероятного выхода из состава Великобритании
Днем независимости Шотландии от Великобритании может стать 24 марта 2016 года.
Это произойдет в случае, если на предстоящем в следующем году референдуме шотландцы выскажутся за административное и политическое отделение от Лондона, сообщает РГ.
Точная дата возможного выхода Шотландии из состава Соединенного Королевства впервые будет официально во вторник, когда шотландское правительство опубликует предварительный план получения независимости.
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Публикация 670-страничного документа, в котором речь пойдет о путях достижения экономического роста и создания новых рабочих мест в Шотландии, подстегнет дебаты среди шотландцев о необходимости достижения независимости, сообщает телеканал "Sky News".
Между тем, как заявил член правительства Шотландии Алекс Сэлмонд, "ни одна страна не была подготовлена лучше к обретению независимости", а публикация детального плана по выходу из состава Великобритании продемонстрирует "финансовую силу Шотландии".