Шотландия назвала дату вероятного выхода из состава Великобритании

Это произойдет в случае, если на предстоящем в следующем году референдуме шотландцы выскажутся за административное и политическое отделение от Лондона, сообщает РГ.

Точная дата возможного выхода Шотландии из состава Соединенного Королевства впервые будет официально во вторник, когда шотландское правительство опубликует предварительный план получения независимости.

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Публикация 670-страничного документа, в котором речь пойдет о путях достижения экономического роста и создания новых рабочих мест в Шотландии, подстегнет дебаты среди шотландцев о необходимости достижения независимости, сообщает телеканал "Sky News".

Между тем, как заявил член правительства Шотландии Алекс Сэлмонд, "ни одна страна не была подготовлена лучше к обретению независимости", а публикация детального плана по выходу из состава Великобритании продемонстрирует "финансовую силу Шотландии".