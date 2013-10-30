Шотландия окажется вне ЕС в случае независимости - британский МИД

Об этом, как сообщает ИТАР-ТАСС заявил министр иностранных дел Великобритании Уильям Хейг.

"Шотландия, безусловно, получает огромные выгоды от того, что она является частью Соединенного Королевства. И Соединенное Королевство тоже получает огромную пользу о того, что Шотландия является ее частью. Очень важно понимать, что если Шотландия выйдет из состава Соединенного Королевства, она также выйдет из организаций, членом которых является Соединенное Королевство, в том числе, из Европейского союза", - заявил Уильям Хейг.

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Министр внутренних дел Великобритании Тереза Мэй во вторник заявила, что в случае провозглашения независимости Шотландия создаст угрозу безопасности Соединенного Королевства, так как новому государству понадобится время, чтобы создать собственную армию и спецслужбы.

Тереза Мэй также предупредила, что по причине отсутствия эффективных силовых структур власти независимой Шотландии не смогут обеспечить безопасность собственных граждан, в частности, защитить их от угрозы терроризма.

Глава Еврокомиссии Жозе Мануэл Баррозу ранее заявлял, что в случае провозглашения независимости Шотландия должна будет подать заявку на вступление в ЕС и провести переговоры о присоединении к нему с каждой из стран-членов сообщества.

Референдум о независимости Шотландии будет проводиться по инициативе ее регионального правительства, которое возглавляет лидер Шотландской национальной партии Алекс Сэлмонд.

В случае, если шотландцы выскажутся в пользу суверенитета, наступит переходный период, в течение которого Лондон и Эдинбург должны урегулировать все спорные вопросы. По планам сторонников отделения, в случае их победы на референдуме Шотландия станет независимой в 2016 году.

Однако опросы общественного мнения показывают, что в поддержку независимости выступает только около трети населения Шотландии, в то время как примерно две трети планируют голосовать против нее.