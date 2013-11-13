Саудовская Аравия официально отказалась от места в Совбезе ООН

Об этом объявил во вторник официальный представитель генсека Мартин Несирки, передает ИТАР-ТАСС.

"Я могу подтвердить, что генеральный секретарь получил письмо от Королевства Саудовская Аравия, касающееся ее места в Совете Безопасности. Теперь этим вопросом займутся Саудовская Аравия, Совет Безопасности и страны-члены (ООН)", - отмечается в его сообщении.

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В письме за подписью постпреда королевства при ООН Абдаллы аль-Муаллими, опубликованном в интернете, подчеркивается, что Саудовская Аравия, "к сожалению, не находится в положении, чтобы занять место в Совете Безопасности, на которое она была избрана 17 октября 2013 года".

В качестве объяснения этого шага к письму приложено заявление МИД страны от 18 октября, в котором отмечается, что СБ оказался неспособен содействовать урегулированию конфликта в Сирии и палестинского вопроса.

Напомним, Саудовская Аравия отказалась от места непостоянного члена Совета Безопасности ООН. МИД королевства отметил, что демарш вызван "неспособностью ООН реально содействовать урегулированию военных конфликтов".

В начале ноября министр иностранных дел королевства принц Сауд аль-Фейсал, выступая на совместной пресс-конференции в Эр-Рияде с госсекретарем США Джоном Керри, заявил, что такое решение было принятно потому, что "международное сообщество не смогло остановить войну в Сирии".

Справка: Совет Безопасности является основным органом ООН, отвечающим, по уставу, за поддержание мира и международной безопасности. Его работой руководит председатель. Председательство переходит ежемесячно новому члену Совбеза в соответствии с алфавитным порядком.

Согласно главе VII устава ООН, принятые Совбезом резолюции носят обязательный характер для всех государств - членов ООН, а их невыполнение может повлечь санкции и применение военной силы. Для принятия резолюции за нее должно проголосовать большинство из 15 членов Совета при условии, что правом вето не воспользуется никто из его постоянных членов - Великобритания, Китай, Россия, США и Франция.