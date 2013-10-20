Арабские страны призвали Саудовскую Аравию остаться в Совбезе ООН

В четверг Саудовская Аравия впервые была избрана ГА ООН непостоянным членом Совета Безопасности на 2014-2015 годы наряду с Литвой, Нигерией, Чадом и Чили. Вскоре после этого Саудовская Аравия отказалась занять свое место под предлогом неэффективности работы Совбеза, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Франс Пресс.

В субботу представители арабских стран при ООН провели экстренную встречу, по итогам которой было составлено совместное заявление, призывающее Саудовскую Аравию пересмотреть принятое решение.

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В документе дипломаты заявляют, что понимают и уважают позицию руководства Саудовской Аравии. Тем не менее они призывают страну "сохранить место в Совете Безопасности и продолжить свою отважную миссию по защите общих интересов на трибуне Совета Безопасности".