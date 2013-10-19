МИД Франции, как и Саудовская Аравия, недоволен работой СБ ООН

Об этом сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на официального представителя МИД Франции Ромена Надаля.

"Мы разделяем недовольство Саудовской Аравии тем, что Совбез ООН парализован и, в этой связи вносим предложение по реформированию процедуры наложения права вето", — заявил Надаль, пишет РИА Новости.

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В четверг Саудовская Аравия, а также Литва, Нигерия, Чад и Чили были избраны новыми непостоянными членами Совета Безопасности ООН на 2014-2015 годы по итогам тайного голосования в Генассамблее всемирной организации. Однако в пятницу Эр-Рияд отказался от места в Совбезе, как он считает, из-за политики "двойных стандартов" и неэффективности работы СБ в решении ключевых международных проблем.

Примером неэффективности работы СБ ООН Саудовская Аравия считает тот факт, что палестинская проблема остается нерешенной на протяжении последних 65 лет, несмотря на то что она стала причиной нескольких войн. Кроме того, по мнению Эр-Рияда, СБ ООН так и не сумел добиться превращения Ближнего Востока в зону, свободную от оружия массового поражения, а также остановить войну в Сирии и ввести санкции против режима действующего президента Башара Асада.

Всего в СБ ООН насчитывается 15 государств, пять из которых — постоянные члены (Россия, США, Китай, Великобритания и Франция). Десять остальных выбираются голосованием — по пять каждый год.