Саудовская Аравия отказалась от членства в СБ ООН
Заявившее об этом МИД королевства отмечает, что этот демарш вызван "неспособностью ООН реально содействовать урегулированию военных конфликтов"
Саудовская Аравия отказалась от места непостоянного члена Совета Безопасности ООН. Заявившее об этом МИД королевства отмечает, что этот демарш вызван "неспособностью ООН реально содействовать урегулированию военных конфликтов", сообщает ИТАР-ТАСС.
В сентябре Эр-Рияд отказался от права на выступление своего посла на сессии Генассамблеи ООН.
Саудовская Аравия накануне была избрана непостоянным членом Совбеза ООН сроком на два года вместе с Литвой, Нигерией, Чадом и Чили. Эти страны с 1 января 2014 года должны были сменить в качестве непостоянных членов Совбеза Азербайджан, Гватемалу, Марокко, Пакистан и Того, которые были избраны два года назад. В течение года в Совете будут оставаться Австралия, Аргентина, Люксембург, Руанда и Южная Корея.
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Решение по Саудовской Аравии поддержали 176 из 191 присутствовавших на заседании Генеральной ассамблеи ООН. Саудовская Аравия баллотировалась от азиатско-тихоокеанской группы. Королевство ранее ни разу не было представлено в этой ключевой структуре Объединенных Наций.
Кандидатура Эр-Рияда, набравшего меньше всего голосов вызывала немало споров в связи с позицией королевства по отношению к кризису в Сирии. Саудовская Аравия открыто поддерживает мятежников, выступающих против правительства Башара Асада, деньгами и оружием.