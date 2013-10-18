Саудовская Аравия отказалась от членства в СБ ООН

Саудовская Аравия отказалась от места непостоянного члена Совета Безопасности ООН. Заявившее об этом МИД королевства отмечает, что этот демарш вызван "неспособностью ООН реально содействовать урегулированию военных конфликтов", сообщает ИТАР-ТАСС.

В сентябре Эр-Рияд отказался от права на выступление своего посла на сессии Генассамблеи ООН.

Саудовская Аравия накануне была избрана непостоянным членом Совбеза ООН сроком на два года вместе с Литвой, Нигерией, Чадом и Чили. Эти страны с 1 января 2014 года должны были сменить в качестве непостоянных членов Совбеза Азербайджан, Гватемалу, Марокко, Пакистан и Того, которые были избраны два года назад. В течение года в Совете будут оставаться Австралия, Аргентина, Люксембург, Руанда и Южная Корея.

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Решение по Саудовской Аравии поддержали 176 из 191 присутствовавших на заседании Генеральной ассамблеи ООН. Саудовская Аравия баллотировалась от азиатско-тихоокеанской группы. Королевство ранее ни разу не было представлено в этой ключевой структуре Объединенных Наций.

Кандидатура Эр-Рияда, набравшего меньше всего голосов вызывала немало споров в связи с позицией королевства по отношению к кризису в Сирии. Саудовская Аравия открыто поддерживает мятежников, выступающих против правительства Башара Асада, деньгами и оружием.