Главное за день: обзор топ-новостей

В "Нафтогазе" придумали, как погасить долг за российский газ

«Нафтогаз Украины» собирается погасить долг перед российским газовым монополистом «Газпром» за потребленный в августе газ в объеме 882 млн долл. за счет взыскания задолженности с предприятий теплокоммунэнерго

Украина и Хорватия завтра подпишут меморандум о создании Адриатического газового коридора

Премьер-министр Украины Николай Азаров и глава правительства Хорватии Зоран Миланович завтра намерены подписать меморандум о создании Адриатического газового коридора, который свяжет Украину, Венгрию и Хорватию.

В Москве прошел "Русский марш", полиция задержала около 30 человек

В ходе националистического «Русского марша» в Москве задержали около 30 человек за использование масок, выкрикивание нацистских лозунгов и использование запрещенной символики

В то же время, организаторы марша сообщили, что отменили запланированный митинг по завершению шествия из-за испортившейся погоды.

Лазаренко могут депортировать из США - адвокат

Если Лазаренко откажут в виде на жительство, его могут отправить в страну, из которой он прибыл в США - Грецию.

В четверг Рада рассмотрит законопроекты о лечении Тимошенко за границей

Три законопроекта о лечении за рубежом лиц, осужденных к лишению свободы, авторами которых являются народные депутаты Анжелика Лабунская, Сергей Мищенко и лидеры трех оппозиционных фракций, проектом повестки дня на текущую неделю, которая должна быть утверждена на Согласительном совете, предусмотрены для рассмотрения 7 ноября.

Профицит платежного баланса в январе-сентябре составил $ 1,5 миллиарда - НБУ

Профицит платежного баланса Украины, по предварительным оценкам Национального банка, в январе-сентябре текущего года составил 1,5 млрд долл., сообщает Нацбанк.

Одесский горсовет принял отставку Костусева без его присутствия

Одесский городской совет принял отставку мэра Одессы Алексея Костусева без его присутствия. Председатель комиссии горсовета по законности и правопорядку Денис Балух зачитал проект решения сессии по данному вопросу, который депутаты сразу утвердили.

Руководство Google пожаловалось на АНБ

Компания Google направила высшему руководству США жалобы на действия Агентства национальной безопасности (АНБ) страны.

АНБ реализует программу под кодовым названием MUSCULAR, перехватывающую информацию между серверами крупнейших интернет-компаний Google и Yahoo.

«Борщевой набор» подорожал в три раза

Цены на овощи «борщевого набора» к 1 ноября 2013 года выросли по сравнению с прошлогодними в 3,1 раза в связи с сокращением их урожая из-за неблагоприятных погодных условий и уменьшения посевных площадей под ними, подсчитали аналитики информационно-аналитического агентства «АПК-Информ: овощи и фрукты».

США отвергли просьбу Сноудена о помиловании

Белый дом и главы комитетов по разведывательной деятельности Конгресса США отвергли просьбу о помиловании экс-сотрудника АНБ и ЦРУ, информатора The Washington Post и The Guardian Эдварда Сноудена.

Кабмин хочет вернуть в Украину деньги Лазаренко и Тимошенко - СМИ

Правительство начало процедуру возвращения в Украину денег, которые «незаконно отобрали у народа Украины» Павел Лазаренко и Юлия Тимошенко.

В Египте пройдет первое заседание суда над экс-президентом Мурси

Первое заседание суда над экс-президентом Египта Мухаммедом Мурси началось в понедельник в Каире. Оно стало вторым за два последних года свергнутым лидером страны, который оказался на скамье подсудимых.

Сторонники Мухаммеда Мурси, собравшиеся у здания Академии полиции в Каире, в котором проходил суд над свергнутым президентом Египта, атаковали освещающих процесс журналистов. Несколько десятков представителей прессы, в том числе телевизионные группы, ведущие прямой эфир у здания Академии полиции, были вынуждены спешно покинуть место съемки.

Мурси доставили на судебное заседание в Каире на вертолете.

Экс-президент египта в суде потребовал признать его законным президентом. Мурси также заявил, что находится в зале суда по принуждению. Председательствующий на заседании судья временно приостановил слушания из-за отказа Мурси надеть одежду для предварительно заключенных. По другим сведениям причиной приостановки заседания стали оскорбительные выкрики сторонников Мурси, находящихся в зале.