В американском пакете военной помощи Украине не будет ракет для Patriot, - Reuters

Поставки по программе могут растянуться до октября 2029 года.

Администрация президента США Дональда Трампа взяла на себя юридические обязательства потратить почти все 400 миллионов долларов, утвержденных Конгрессом на военную помощь Украине, но в пакете не будет ракет для Patriot, несмотря на просьбы Киева.

Это гарантирует то, что срок действия по этим мерам не истечет 30 сентября, сообщили источники издания Reuters, знакомые с планом.

Они утверждают, что по состоянию на начало этой недели было выделено 307 миллионов долларов из 400 миллионов, предусмотренных Инициативой содействия безопасности Украины (USAI), и администрация планирует зарезервировать оставшиеся 93 миллиона до окончания финансового года 30 сентября.

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Важно, что эти деньги стали предметом споров в Конгрессе, поскольку демократы и некоторые соратники Трампа из числа республиканцев критикуют Пентагон за задержку помощи Киеву, за которую члены обеих партий проголосовали в декабре прошлого года.

Первые поставки, включающие наступательное вооружение и технику, такую ​​как запчасти для бронетехники, начались в этом месяце. Остальные поставки, как ожидается, будут осуществлены до октября 2029 года. Срок полномочий Трампа в Белом доме заканчивается в январе того же года.

Один из источников сообщил, что в состав военной техники и вооружений не входят ракеты до Patriot.

Дефицит ракет до Patriot

Ранее сообщалось, что Украина и США достигли конкретных договоренностей о возможности предоставления нашей стране лицензий на производство ракет-перехватчиков для зенитно-ракетных комплексов Patriot.

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