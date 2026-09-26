В американском пакете военной помощи Украине не будет ракет для Patriot, - Reuters

Администрация президента США Дональда Трампа взяла на себя юридические обязательства потратить почти все 400 миллионов долларов, утвержденных Конгрессом на военную помощь Украине, но в пакете не будет ракет для Patriot, несмотря на просьбы Киева.
Это гарантирует то, что срок действия по этим мерам не истечет 30 сентября, сообщили источники издания Reuters, знакомые с планом.
Они утверждают, что по состоянию на начало этой недели было выделено 307 миллионов долларов из 400 миллионов, предусмотренных Инициативой содействия безопасности Украины (USAI), и администрация планирует зарезервировать оставшиеся 93 миллиона до окончания финансового года 30 сентября.
Важно, что эти деньги стали предметом споров в Конгрессе, поскольку демократы и некоторые соратники Трампа из числа республиканцев критикуют Пентагон за задержку помощи Киеву, за которую члены обеих партий проголосовали в декабре прошлого года.
Первые поставки, включающие наступательное вооружение и технику, такую как запчасти для бронетехники, начались в этом месяце. Остальные поставки, как ожидается, будут осуществлены до октября 2029 года. Срок полномочий Трампа в Белом доме заканчивается в январе того же года.
Один из источников сообщил, что в состав военной техники и вооружений не входят ракеты до Patriot.
Дефицит ракет до Patriot
Ранее сообщалось, что Украина и США достигли конкретных договоренностей о возможности предоставления нашей стране лицензий на производство ракет-перехватчиков для зенитно-ракетных комплексов Patriot.