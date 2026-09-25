Fozzy Group сокращает персонал из-за убытков в результате российских атак

С 1 августа по 25 сентября более 20 объектов группы были разрушены или повреждены в результате российских атак.

Fozzy Group с 1 ноября сократит часть сотрудников офисных подразделений – холдинга, сети "Сильпо" и логистики. Как сообщила пресс-служба компании в комментарии Forbes Ukraine, решение связано с ростом потерь от российских атак. Количество сотрудников, которых коснутся сокращения, в Fozzy Group не уточнили.

Отмечается, что с 1 августа по 25 сентября более 20 объектов группы были разрушены или повреждены в результате российских атак. Речь идет о распределительных центрах, супермаркетах и производственных мощностях.

Из-за потери части инфраструктуры и товарных запасов группа пересматривает проекты и задачи. Часть из них будет приостановлена, от части – отказано, для остальных будут искать новые решения.

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При этом набор персонала на операционные должности продолжится: Fozzy Group ищет сотрудников в супермаркеты, на склады и производства, параллельно восстанавливает поврежденные объекты и перестраивает логистику. Сотрудникам, которых коснутся сокращения, компания обещает помочь с резюме и рекомендациями, а также будет предлагать открытые вакансии в подразделениях группы и других компаниях.

Удары России по украинскому бизнесу

Напомним, что в результате массированной ракетной атаки российских оккупантов в ночь на 5 августа был уничтожен ряд объектов крупных украинских сетей в Киеве и области. В частности, речь идет о крупнейшем складе Rozetka в Броварах, двух крупных складских комплексах "Эпицентра" и заводе Epicentr Ceramic Corporation, сортировочном центре "Новой почты" в Киеве и т. д.

После удара россиян по крупнейшему в Украине складу маркетплейса "Розетка" в Броварах компания была вынуждена сократить часть сотрудников, работавших там.

25 сентября российские оккупанты нанесли удар по складу, используемому американской корпорацией McDonald's, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

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