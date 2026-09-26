Два новых вида морских пауков открыли возле побережья Канады

Салишское море, где обитают эти пауки, все еще недостаточно исследовано.

В период с сентября 2023 по август 2024 года канадские исследователи обнаружили два ранее неизвестных вида морских пауков во время погружений с аквалангом на глубину до 18 метров в Салишском море - между западной канадской провинцией Британская Колумбия и американским штатом Вашингтон, пишет CNN.

Согласно исследованию, опубликованному в журнале Organisms Diversity & Evolution, один из видов имеет длинные изогнутые шипы, покрывающие его нижние конечности. По этой причине он получил название Callipallene pilosuspedes, где "pilosus" в переводе с латыни означает "волосатый", а "pedes" – "ноги".

Это существо имеет тонкий хобот, красные глаза, тремя губы у треугольного рта и когти. Этот вид также обладает длинными яйценосцами, которые могут функционировать как инструменты для ухода за шерстью.

Видео дня

Второй обнаруженый вид - Tanystylum kiixin. Такое название отсылает у звуку волн, которые разбиваются о берег. Этот паук отличается брюшком в форме песочных часов, черными глазами и когтями, похожими на бугорки.

Морские пауки - чем они интересны

Согласно данным Университета Британской Колумбии, морские пауки на самом деле не пауки, хотя и являются их родственниками. Также они родственники скорпионов и мечехвостов. У них обычно четыре сегмента туловища и четыре пары длинных ног, хотя их количество может достигать 12. У мелководных видов также часто бывает четыре глаза.

Их рты обычно больше, чем тела, и они используют их для высасывания соков из мягкотелых беспозвоночных. Их пищеварительная и репродуктивная системы разветвляются к ногам, и самцы носят икру на отдельной паре ног до вылупления детенышей.

Исследователи решили описать морских пауков, обитающих на мелководье Салишского моря, поскольку, согласно исследованию, там было достоверно задокументировано только 17 видов, несмотря на богатое морское биоразнообразие этого моря.

Новые виды - больше новостей

Напомним, что в этом году в африканской Анголе ученым также удалось найти два новых видов пауков. Это паук-краб с короной, светящийся синим цветом, и паук-крестовик. Интересно, что паук светится синим цветом под ультрафиолетовой лампой. А почему так происходит, пока неясно.

Вас также могут заинтересовать новости: