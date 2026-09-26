РФ не справляется с украинскими атаками и сваливает ответственность на частный бизнес, - WSJ

Российский бизнес арендует ПВО и учит охранников сбивать дроны.

Российскому частному бизнесу все чаще приходится самостоятельно обеспечивать свою безопасность на фоне участившихся украинских атак. Растущая угроза сказывается на экономике: нарушается работа предприятий, меняются требования к персоналу, а охранники и даже почтовые работники привлекаются к защите от беспилотников.

И это происходит не только по собственной инициативе компаний - Москва обязала бизнес принимать меры по самозащите, пишет The Wall Street Journal.

Так, в прошлом месяце Кремль в официальном указе предупредил, что компании, не обеспечившие защиту от украинских беспилотников, могут столкнуться с временным переходом под контроль государства.

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Теперь предприятия по всей России арендуют системы ПВО у оборонных компаний или создают собственные. Судя по объявлениям о вакансиях, некоторые компании даже нанимают стрелков для уничтожения беспилотников.

Украина нарастила производство беспилотников, что позволило ее вооруженным силам наносить массированные удары в глубине российской территории. По данным польской аналитической компании Rochan Consulting, специализирующейся на вопросах обороны, с марта украинские дроны нанесли около 200 ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам и поразили как минимум 36 логистических центров, включая склады крупнейших российских интернет-ритейлеров Ozon и Wildberries.

Огромные размеры России сейчас стали уязвимостью: имеющиеся средства ПВО приходится рассредоточивать по огромной территории, которую сложно защитить целиком.

В результате российские власти делают задачу защиты от беспилотников общим делом, а не только заботой военных. Ранее в этом месяце правительство издало постановление, разрешающее сотрудникам "Почты России" носить оружие.

От охранников предприятий также ожидают умения сбивать беспилотники.

На "Авито" – российском сайте объявлений - компании ищут охранников, способных патрулировать территорию, следить за небом, обнаруживать беспилотники и сбивать их. В одном из объявлений о вакансиях в Московском регионе предлагается зарплата от 240 000 рублей в месяц (что эквивалентно почти 3000 долларов). Работа по охране Крымского моста может оплачиваться более чем вдвое выше.

Бизнес использует различные подходы к получению средств ПВО. Некоторые компании платят Министерству обороны за аренду систем противовоздушной обороны, внося ежемесячные платежи за работу инструкторов, обслуживающих эти системы, сообщили два источника, близких к российским деловым кругам. Другие компании пошли по более дешевому пути, нанимая инженеров из оборонных предприятий для создания собственных систем – зачастую путем копирования зарубежных аналогов.

По данным государственного информагентства ТАСС, в первой половине 2026 года коммерческие предприятия потратили на системы противодействия беспилотникам более 440 миллионов рублей – почти в семь раз больше, чем за аналогичный период предыдущего года.

Украинские атаки

Российские НПЗ массово приостанавливают работу после атак украинских дронов.

Так, 21 сентября стало известно, что Московский НПЗ приостановил переработку нефти после атаки украинских дронов. После поражения выведено из строя более 45% проектных мощностей российской нефтепереработки.

Спустя несколько дней стало известно что после украинских ударов остановились также нефтеперерабатывающий завод в российском Новошахтинске, и Пермский НПЗ.

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