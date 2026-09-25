Металлургическая промышленность Украины на грани коллапса, – Kyiv Independent

Россияне близки к полному уничтожению одной из некогда важнейших отраслей украинской экономики.

Украинская металлургическая отрасль оказалась на грани выживания из-за усиления российских ударов по промышленным предприятиям, проблем с экспортом и высоких логистических затрат. Об этом пишет Kyiv Independent.

25 сентября крупнейшая сталелитейная компания Украины ArcelorMittal Кривой Рог заявила, что не может возобновить производство стали после серии ракетных атак. По данным издания, с начала августа металлургические предприятия пережили как минимум девять отдельных атак баллистическими ракетами.

Металлургия в прошлом году обеспечивала около 7% ВВП Украины и давала работу десяткам тысяч людей. В то же время нынешний год в отрасли называют самым тяжелым с 2022 года, когда российские войска захватили и разрушили предприятия "Азовсталь" и "Комбинат Ильича" в Мариуполе. Тогда Украина потеряла около 40% сталелитейных мощностей.

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Как рассказывает президент отраслевой ассоциации Ukrmetallurgprom Александр Каленков, недавние атаки могли нанести металлургам ущерб почти на $100 млн. Российские удары повреждают критически важное оборудование, в частности доменные печи, из-за чего предприятия не могут производить чугун – необходимое сырье для стали. В настоящее время производство стали приостановили три крупнейшие компании – "Метинвест", "Интерпайп" и "АрселорМиттал Кривой Рог".

"У нас на самом деле нет другого выбора. Иначе нам придется остановить производство до конца войны, которая может длиться много лет, и я сомневаюсь, что за это время мы сможем сохранить наших работников", – заявил Каленков.

В то же время проблемы отрасли не ограничиваются ракетными ударами. Из-за фактической блокировки морских портов украинские компании лишились возможности нормально экспортировать и импортировать товары через Чёрное море. Наземные маршруты обходятся значительно дороже: по данным "Метинвеста", транспортировка отдельных грузов по железной дороге или через порты Польши и Румынии обходится на 50–60 % дороже.

Дополнительным фактором стали новые торговые правила ЕС и углеродные требования, которые затрудняют доступ украинской металлургии на европейский рынок. Представитель Metinvest Александр Водовиз отмечает, что предприятия одновременно вынуждены восстанавливать поврежденные обстрелами мощности и соответствовать дорогостоящим требованиям по декарбонизации.

"Украинские производители не могут финансировать масштабную декарбонизацию, постоянно восстанавливаясь после ракетных атак", – сказал Водовиз.

В начале сентября представители отрасли предупредили премьер-министра Сергея Корецкого о критическом состоянии металлургии и предложили создать специальный фонд по аналогии с Ukraine Energy Support Fund. Его средства могли бы направляться на закупку критически важного оборудования и срочный ремонт предприятий.

Еще одним шагом, по словам представителей отрасли, должен стать доступ крупных металлургических компаний к финансированию международных финансовых учреждений. Также Киев и европейские партнеры могли бы частично компенсировать высокие логистические расходы.

Наибольшим стимулом для отрасли стало бы восстановление логистики в Черном море. Это позволило бы сократить расходы на транспортировку, а также возобновить экспорт железной руды, благодаря чему предприятия могли бы получать валютную выручку даже в случае невозможности быстро запустить сталелитейное производство.

Как отмечает Kyiv Independent, 23 сентября 51 страна поддержала совместное заявление в кулуарах Генеральной Ассамблеи ООН о возобновлении черноморского торгового маршрута. В то же время Россия пока не демонстрирует готовности прекратить атаки на украинские порты и гражданские суда.

Даже при условии получения необходимой государственной и международной поддержки восстановление сталелитейного производства займет как минимум несколько месяцев и потребует десятков миллионов долларов. При условии, что новых российских ударов не будет, отрасль постепенно сможет вернуться к работе. Пока же, по словам Каленкова, главная задача – найти способ выжить.

Проблемы металлургии

Как писал УНИАН, украинские металлургические предприятия за январь–август 2026 года сократили экспорт товарного чугуна на 16,4% – до 1,03 млн тонн. В августе из-за блокады черноморских портов экспорт вообще не осуществлялся, что может привести к потере доли рынка. Основными направлениями остаются США, Турция и Италия, а выручка за восемь месяцев снизилась на 15% – до 413 млн долларов.

Также мы сообщали, что "АрселорМиттал Кривой Рог" объявил о невозможности безопасно возобновить работу предприятия из-за постоянных ракетных ударов. За последние пять недель завод подвергся четырем атакам, в результате которых погибли пять работников и еще 17 получили ранения.

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